Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu! Nuri Gökhan Bozkır'ın savcılık sorgusu başladı / 08.02.22

Yazar Necip Hablemitoğlu suikastını gerçekleştirenler tek tek belirlendi. Buna göre suikast talimatını FETÖnün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi. Talimatı 6 kişilik suikast hücresine FETÖden tutuklu Enver Altaylı ulaştırdı. Hücrenin tepesindeki Nizamettin Avşar, Aydın Köstem aracılığıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibata geçti. Köstemin görüştüğü kişi Nuri Gökhan Bozkırdı. Bozkır cinayet sırasında bölgede olan Mehmet Narin, İrfan Birkan ve Birol Ercan ile irtibattaydı. Tetiği çeken kişi henüz belirlenemedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, adliyeye sevk edilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkırın savcılık sorgusu başladı.