Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun İhsan Güven'i de öldürdüğü ortaya çıktı / 25.07.22

Son dakika haberi! Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturmada bir cinayetin daha gizemi çözüldü. 2002’de Hablemitoğlu suikastinde tetiği çeken eski özel kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun 2 yıl sonra Dost tarikatı lideri İhsan Güven cinayetinin de tetikçisi olduğu ortaya çıktı. Tuzla’da işlenen Güven suikastının gizemi HTS kayıtları, sol göz detayı ve tetikçi Mumcuoğlu’nun sorulara verdiği itiraf gibi yanıtlarla çözüldü O yıllarda FETÖ tehlikesini konuşmak için bir araya gelen Hablemitoğlu ve Güven’in aynı tetikçi tarafından öldürülmesi örgütün organize suikast planına işaret ediyor.