Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan Hayri Bildik: O kitabı yayınladım hayatım altüst oldu / 29.01.22

Suikast kurbanı Necip Hablemitoğlu’nun Fetullah Gülen hakkında yazdığı ‘Köstebek’ kitabını yayınladıktan sonra FETÖ’nün hedefi olan yayıncı Hayri Bildik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bildik, O kitabı yayınladığım için hayatım altüst oldu. Mahkeme çağırırsa yaşadıklarımı anlatırım. dedi. Hayri Bildik, Hablemitoğlunun kitabını yayınlama sürecini Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlundan bahsetti, Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor dedi. Ben de Olur mu öyle şey, biz yayınlarız dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. sözleriyle anlattı. Öte yandan Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkırın ifadesinin Ankara TEM Şube Müdürlüğünde özel bir ekip tarafından alınacağı öğrenildi.