Nedim Şener CHP'li İBB'deki terör yuvalanması hakkında çarpıcı detayları canlı yayında açıkladı! Maaşlar örgüte gidiyor / 29.12.21

HDPnin oylarıyla seçimleri kazanan CHPli İBB; söz verdiği gibi HDP referanslı binlerce kişiyi belediye kadrolarına dahil etti. Terör iltisaklı yüzlerce kişinin ifşa olmasının ardından olay belediyedeki yapılanma altına alındı. İBBdeki terör yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler veren gazeteci Nedim Şener, HDPnin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKKya bağlı dernek referansıyla İBBde işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabire gidip açıklama yapıyorlar diye konuştu. Öte yandan Nedim Şener, paniğe kapılan İBB Sözcüsü Murat Onguna verdiği cevapla da sosyal medyanın gündemine oturdu.