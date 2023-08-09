Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.Galatasaray, transfer dönemi boyunca kadrosuna Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha gibi önemli isimleri katmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelssonun muhtemel ayrılığına dair düşüncelerle birlikte sürpriz bir oyuncuyu daha transfer listesine aldı. Finansal Fair Play FFP hesaplarının 14 milyon Euro ekside olduğu göz önüne alınarak, Galatasaray, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelssonun satış opsiyonlarını değerlendirmeyi düşünüyor. Nelssonun ayrılması halinde yerine gelecek yıldız isim ise taraftarı heyecanladırdı. İşte 50 milyon euroluk dev stoper...