Türkiyenin Suriye havzasındaki oyun belirleyici rolü küresel tetikçileri huzursuz etti. CIA ve Fransadan sonra azılı Türkiye düşmanı John Bolton sahneye çıktı. Ankaranın İdlib ve Kuzey Suriyedeki müdahalesi büyük problem diyen Bolton, Trumpın Suriyenin anahtarı Türkiyede. Erdoğan çok akıllı ve güçlü sözleri karşısında endişeye kapıldı. Yeni ABD kabinesine Suriyeden asker çekme, YPGyi yalnız bırakma. Onlar gibi ortak bulamayız baskısı yaptı. Bolton Suriyede kürdistan kurulmalı, Türkler kazanmamalı ifadesiyle teröristan niyetini açık etti.