Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan terör saldırısıyla ilgili, O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. RTÜK olayla ilgili inceleme başlatarak, Halk TVye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti. Yaşanan gelişmenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine bir skandala imza atarak Ayşenur Arslan skandalına arka çıktı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size terörün amacına hizmet gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz ifadelerini kullandı.