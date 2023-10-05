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Nerede bölücü orada Kemal! Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı / 04.10.23

Nerede bölücü orada Kemal! Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı / 04.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nerede bölücü orada Kemal! Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı / 04.10.23

Takvim 02:06
02

Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!

Takvim 02:36
03

CHP yandaşı sözde edebiyatçı Ataol Behramoğlu yine lağım kustu! Osman Kavala, Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu / 04.10.23

Takvim 03:20
04

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu / 04.10.23

Takvim 00:58
05

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu / 04.10.23

Takvim 02:41
06

Fatih Portakal ile CHP'li Cemal Canpolat canlı yayında fena kapıştı! "Sizin kafa gitmiş" / 04.10.23

Takvim 02:04
07

Sancaktepe'de tüyler ürperten olay: 3 çocuktan acı haber! Cesetleri inşaatın temelinde bulundu / 04.10.23

Takvim 01:18
08

Galatasaray Old Trafford'da Manchester United'ı devirdi! / 04.10.23

Takvim 02:31
09

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan yeni enflasyon mesajı

Takvim 02:42
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