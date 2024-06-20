İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a resmen ateş püskürdü. ABD’nin İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin “akılsızca” olduğunu söyleyen Netanyahu, “Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum” derken Beyaz Saray’dan ise cevap gecikmedi. ABD basını ise Netanyahu’nun çağrısının ardından Washington-Tel Aviv hattında kritik bir toplantının iptal edildiğini öne sürdü. İşte, İsrail ile ABD arasındaki silah gerilimine ilişkin tüm detaylar…