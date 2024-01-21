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Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor / 20.01.24

Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor / 20.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor / 20.01.24

Takvim 02:29
02

Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı / 20.01.24

Takvim 02:58
03

CHP'nin 2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel'in de ismi var / 20.01.24

Takvim 01:59
04

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti / 20.01.24

Takvim 02:14
05

Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak'ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık / 21.01.24

Takvim 02:06
06

Günlük kiralık dairelerde yasa delindi! İlanda 200 gerçekten 2 bin TL / 21.01.24

Takvim 03:00
07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti / 20.01.24

Takvim 01:50
08

CHP'de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Orhan Sümer'i nasıl tehdit etti? / 20.01.24

Takvim 03:10
09

Dünya Türkiye'nin uzay yolculuğunu konuşuyor! Alper Gezeravcı'nın dünyadan 300 kilometre uzaklıktaki ilk yemeği haşlama et oldu / 20.01.24

Takvim 03:46
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