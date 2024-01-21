Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki çatlak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Arap ülkelerinin liderleri ile bağımsız Filistin devleti üzerine yaptığı görüşmelerin ardından daha da görünür hale gelirken ABD gazetesi Wall Street Journal, soykırımcı ile hamisini yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Netanyahu’nun “Filistin devleti diye bir şey olmayacak” şeklindeki sözlerinin ardından dün ABD Başkanı Joe Biden ile katil Başbakan Benjamin Netanyahu uzun zaman sonra ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Netanyahu ile Biden arasında fikir birliğinin sağlanamadığı bilinirken ABD gazetesi Wall Street Journal ise “Orta Doğu’da büyüyen çatışmalara ilişkin altı haritalı kılavuz” başlıklı haberinde ABD ile İsrail’in üç cephede birlikte savaştığını belirtti.