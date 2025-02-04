Dünya, İsrail Başbakanı Netanyahunun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye kilitlendi. Göreve gelmeden önce bölgede savaş istemediğini ifade eden Trumpın Gazzelilere sürgün açıklaması sonrası Netanyahuyu görüşmeye davet etmesi Filistin topraklarının ilhakı ve bölgedeki yeni sınır planları üzerine bir görüşmenin gerçekleşeceği iddialarını gündeme getirdi. Nitekim Netanyahu, ABDye hareketi öncesi Orta Doğu haritasını yeniden çizme planını dile getirdi. Peki, Netanyahunun sözünü ettiği yeni Orta Doğu haritası ne anlama geliyor? İşte Netanyahu-Trump görüşmesinin perde arkası.