İsrailin Filistine karşı katliamı devam ediyor... İsrail Gazzeye bomba yağdırmaya devam ederken ölü sayısı giderek artıyor. Aralıksız bombardıman altındaki Gazze ile ilgili işgal devleti İsraile Birleşmiş Milletlerden uyarı geldi. BM, Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya dedi. Tüm bu tablo karşısında İsrailin fondaş destekçisi ABDden destekler kesintisiz olarak gelmeye devam ederken ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın Hamas’ın saldırılarından 3 gün önce İsrail’i uyardığını belirtti. McCaul Mısırın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz dedi. Netanyahu, ilgili iddiaları geçtiğimiz gün yalanlamıştı.