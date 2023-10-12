×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: 'Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti' / 12.10.23

Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: 'Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti' / 12.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: 'Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti' / 12.10.23

Takvim 01:46
02

PKK/YPG elebaşı Nuri Mahmud'dan çaresizlik itirafı: "Türkiye bizden güçlü! Aramızda denge yok, yeni nesil silahlarla vuruyorlar" / 11.10.23

Takvim 02:09
03

Batı basını yine şaşırtmadı! Tek Tweetle kirli algı: Filistinliler öldü İsrailliler öldürüldü / 11.10.23

Takvim 02:36
04

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal sözler: Gazze'yi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrail'in yanındayım... / 12.10.23

Takvim 01:28
05

Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı / 12.10.23

Takvim 00:00
06

CHP'li Özlem Çerçioğlu ihaleye fesat karıştırma davasından yine kaçtı: Aynı özel hastaneden 3 kez rapor aldı / 12.10.23

Takvim 02:25
07

Sosyal güvenlikte reform yağmuru! Bağ-Kur’lular 5 yıl erken emekli olacak mı? Ev kadınlarına prim desteği gelecek mi?

Takvim 02:10
08

Şehit ailelerinden Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye tepki: HDP'ye diyetini ödüyor / 12.10.23

Takvim 01:59
09

İşgalci İsrail Hannibal Protokolü'nü mü uygulayacak? "Esir düşen askerleri kurtarma öldür!" / 11.10.23

Takvim 00:51
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı