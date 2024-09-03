Gazzede ateskes talep eden yüz binlerce İsrailli protestocu Tel Avivi yangın yerine çevirirken Başbakan Binyamin Netanyahudan protestoculara rest geldi. Canlı yayında, Refahta ölü bulunan esirler ve İsrailli protestocuların eylemleri hakkında konuşan Netanyahu, Gazzeye yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi ve Phiadelphia Koridorundan vazgeçmediklerini belirterek Gazzede ilhak planını yineledi. Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Netanyahunun ısrarının esirlerin evlerine tabutlarla döneceği anlamına geldiğini söyledi ve Tel Avivi açıkça uyardı.