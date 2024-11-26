Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasımda çıkarılan tutuklama emrinin ardından, G7 ülkeleri ortak tutum kararı almak içi hazırlıklara başladı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyanın pozisyonunun net olduğunu ifade ederek, Diğer G7 ülkeleriyle bir anlaşmaya varmak ve ortak tek bir tutum sergilemek istiyoruz. Bu sorun sadece adaletle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda siyasi bir sorun diye konuştu. Öte yandan Tajaninın sözleri akıllara Başkan Erdoğan, Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz ifadelerini getirdi.