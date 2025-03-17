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NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı

NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı

Takvim 02:53
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