ABDnin New Orleans kentinde, bir aracın Bourbon Caddesinde kalabalığa dalması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti. ABDden saldırının terör eylemi olup olmadığına ilişkin çelişkili açıklamalar yapılırken saldırganın kimliği ortaya çıktı. FBI saldırıyı ABD ordusunda daha önce görev yapmış 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbarın gerçekleştirdiğini duyururken eylemde kullanılan araçta DEAŞ bayrağı bulunduğunu iddia etti. Sosyal medyada ve ABD basınında yer alan iddialarda Jabbarın uluslararası bir muhasebe firmasında çalıştığı, eylem için farklı motivasyonları olabileceği iddialarını gündeme getirdi.