Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, New Yorkta düzenlenen, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200ü aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Erkan, hızlanan sermaye girişlerinin de desteğiyle rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerine belirtti. Dezenflasyona ulaşma konusunda kararlıyız diyen Erkan, Sadece 4 ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon TL arttı, KKM hesapları 750 milyar TL azaldı, yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı ifadelerini kullandı.