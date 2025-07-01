Anoreksiya nevroza hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden fenomen Nihal Candanın babası Hakan Candan, kızının ölümünde kendisinin de hatalarının olduğunu kabul etti. İnançlı bir insan olduğunu ancak çocuklarını doğru bir birey olarak yetiştiremediği için bu hataları yaptıklarını dile getiren Candan, Ahlaki bilinçle toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmasını sağlayabilirdik ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim. Kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. dedi.