Nijerde yönetimin askerlere geçmesinin ardından bölgedeki Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin, planları aksamış durumda. Pazar günü başkent Niameyde bir stadyumda bir araya gelen halk, askeri yönetime destek veren sloganlar ve tezahüratlarda bulundu. Sokaklara inen halkın Türk bayrağı taşıdığı görüldü. Hareketli günlerden geçen Nijerde askeri yönetim başbakanlık görevine Lamine Zeineyi getirdi. ECOWASın askeri operasyon hazırlığına karşın henüz harekete geçmemesi, diyalog çabasını gündeme taşıdı. ABDde Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Victoria Nuland, Nijeri ziyaret ederek bazı askeri yöneticilerle bir araya geldi.