Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına yumruklu saldırı: “Burada sizin gibileri istemiyoruz” / 08.06.21

Öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Ç. isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise başörtüleri nedeniyle hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı. Başörtülü oldukları için Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin şeklinde nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. daha sonra yumruklu saldırıda bulundu, termosla bayıltana kadar darbetti. Gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç.nin serbest kalması ise tepkilere neden oldu. Neşe Nur Akkayanın kardeşi, tepkisini Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? diyerek belirtti ve Eray Çnin tutuklanmasını talep etti. Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.