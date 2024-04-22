Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın ziyaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğanın Irak ziyareti için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirten Avvadi, Cumhurbaşkanı Erdoğanın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak. dedi. Öte yandan Avvadi, Türkiye, su yönetimi ve suyu değerlendirme konusunda dünyadaki başarılı ülkelerden biri ve bu alanda büyük tecrübeye sahiptir. Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak. ifadelerini kullandı.