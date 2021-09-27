Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ilk özel röportaj! 'Vatana hizmet etmek Nobel'den daha önemli' / 27.09.21

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Son dakika haberi...Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, verdiği ilk özel röportajda anlamlı çağrılarda bulunarak özellikle gençlere altın değerinde öğütler verdi. Aziz Sancar, milliyetçi bir insan olduğunu ve ülke sevgisinin önemli olduğunu belirtti. Sancar ayrıca "Önemli olan Nobel almak değil vatana hizmet etmek ve insanlığa faydalı işler yapmak" diyerek vatan sevgisinin önemine değindi.