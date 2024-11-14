Nobel Ödülü alan Ekonomist Daron Acemoğlu, Osmanlı ile kıyaslama yaparak Atatürkü eleştirince Kemalist camia hayal kırıklığı yaşadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna danışman olduğu dönemde ve ödül aldığında CHPye yakın isimler tarafından Bizim Daron, Atatürkçü Daron, Cumhuriyet çocuğu Daron şeklinde sloganlar atan grup Atatürk eleştirisi sonrası sosyal medyada Daron Acemoğlunu yerden yere vurdu. Ancak bu durum muhalefetin tutarsız tavrını bir kez daha ortaya koydu. Öyle ki bu açıklama Daron Acemoğlunun Atatürkü hedef alan ilk çıkışı değildi... Takvim.com.tr Daron Acemoğlunun o ifadelerini ve CHP yandaşlarının tutarsız duruşunu hatırlatıyor...