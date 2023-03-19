Tahıl Koridoru Anlaşmasının süresinin 120 gün daha uzatıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara teşekkür etti. Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric de Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişiminin 120 gün uzatılması girişimine diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti. MSBden konuya ilişkin, Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi açıklaması yapıldı.