Nüfus kayıt örneğindeki tarihi görünce gerçeği anladı! Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti / 22.08.21

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İzmit'te bulunan bir yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen milli yıldız Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark etti. Ailesini arayan Gönül, Gökhan Gönül'ün ağabeyi olduğunu düşündüğünü ve amcasının kendisini kabullendiğini söyleyerek "Annemin ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum." dedi.