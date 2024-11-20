Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ATACMS füzesiyle Rusya toprakları içindeki bir sınır bölgesinde ilk saldırısını düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak. açıklamasını yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Ukrayna’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev’e, Rusya’ya saldırı onayı vermesinden hemen sonra harekete geçmesi ise Nükleer savaş mı yaklaşıyor? sorusunu sordurdu.