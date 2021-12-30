Nureddin Nebati Fed'i ve doları 5 ailenin yönettiğini ifşa etti! Amerikalı ve İngiliz ekonomistler çılgına döndü / 30.12.21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam katıldığı canlı yayında Dünyayı yöneten yerleşik sistemin başrollerine çok çarpıcı bir atıf yaptı. Fedin bağımsız olmadığını vurgulayan Nebati, Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile dedi. Amerikalı ve İngiliz ekonomistler Bakan Nebatinin bu açıklaması sonrası olağan dışı bir şekilde çok sert tepki göstermeye başladı. Öte yandan ABDnin para politikasını dolayısıyla siyasetini bu ailelerin yönettiği çokça kez dillendiriliyordu. İşte o siyonist aileler...