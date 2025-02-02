40 yıllık terör baronları için yolun sonu göründü. PKK ya silah bıracak ya da silahlarıyla beraber gömülecek. İmralıdaki son görüşmede DEM Parti yönetimine teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından Yüzünüzü Kandile değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın... talimatı gittiği konuşuluyor. Ancak pazarlık peşinde koşan DEM bu talimatın tam aksine İmralıdan gelen mesajı halka iletmeme niyetinde. Bir yandan da gözler 15 Şubata çevrildi. YPG elebaşı Abdi Bildiride Suriyenin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz dedi.