İmralı-DEM hattındaki son görüşmenin notları servis edildi. Şu an İsrailin tek derdi beni ortadan kaldırmak diyen elebaşı Öcalan, PKKnın Suriye kolu YPGyi İkinci İsrail olarak tanımladı. YPGnin adını İsrailin Haşdi Şabisi koyan Öcalan, İsrail el altından 30 yıldır bize devlet vaadinde bulunuyor. Kandil’in aklı yerinde değil. Onlar İranın, YPG ise SDG İsrailin etkisinde itirafında bulundu. DEM Partiye umut hakkı, yasal düzenlemeler ve kayyum meselesinde aceleci olmaması gerektiğini söyleyen Öcalan, Hemen hukuki şeylere girmemek gerek dedi.