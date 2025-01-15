TBMM - Edirne - Kandıra trafiğini tamamlayan DEM Parti İmralı heyetinin yakın bir zamanda tekrar elebaşı Abdullah Öcalanla görüşmesi bekleniyor. Öcalanın PKKyı lağvetme çağrısının Ocak sonu ya da Şubat başında yapacağı öngörülüyor. Bahse konu çağrının PKK/KCK, YPG ve tüm silahlı unsurları kapsaması bekleniyor. Süreçte Ankaranın tutumu net. Kesin surette bir pazarlık yok. PKK İmralının çağrısına uysa da uymasa da dağıtılacak. Ya namlusu Türkiye’ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek.