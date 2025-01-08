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Öcalan'ı İmralı'ya gömdüler! Mustafa Karasu'nun "Apo" maskesi indi... DEM "Kandil'i dinlerim" dedi | "Eş başkan" kavgası / 08.01.25

Öcalan'ı İmralı'ya gömdüler! Mustafa Karasu'nun "Apo" maskesi indi... DEM "Kandil'i dinlerim" dedi | "Eş başkan" kavgası / 08.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Öcalan'ı İmralı'ya gömdüler! Mustafa Karasu'nun "Apo" maskesi indi... DEM "Kandil'i dinlerim" dedi | "Eş başkan" kavgası / 08.01.25

Takvim 07:33
02

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Talisca'dan önce o gelecek! İşte bonservisi / 08.01.25

Takvim 03:01
03

Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor'u 1-0 yendi / 08.01.25

Takvim 04:59
04

Süleymaniye'yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani'ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda / 08.01.25

Takvim 04:12
05

İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı / 08.01.25

Takvim 02:56
06

Rize'deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı / 08.01.25

Takvim 05:07
07

PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye'de "Terörü bitirme" masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı / 08.01.25

Takvim 04:27
08

Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü! / 08.01.25

Takvim 03:36
09

Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri" / 08.01.25

Takvim 02:47
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