Öcalanın Çağrı yapmaya hazırım mesajı sonrası Kandildeki çatlak sesler süreci tıkamak istedi. Mücadele devam etsin gevşemeyin diyen PKK elebaşı Mustafa Karasu DEM Partiye Sadece sohbet etmeyin yasalar konusunda da istekte bulunun talimatı verdi. İmralıya giden heyeti hedef alan Karasu DEM eş başkanları neden İmralıda değil? şikayetinde bulundu. Oysa DEM eş başkanlarının İmralıya gelmesini Öcalan istemiyor... DEMdeki bir grup Biz Öcalanı değil Kandili dinleriz tutumu sergilerken İrademiz dediği Öcalanı yok sayan PKKnın Apo maskesi bir kez daha indi.