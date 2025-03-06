Kandil, İmralıdan gelen Silah bırakın, kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin çağrısına uyacağını duyursa da elebaşlarından pazarlık kokan açıklamalar yükseliyor. 50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez diyen Mustafa Karasu, Öcalanın herhangi bir şartı ya da talebi olmadığını duyurmasına rağmen işi yokuşa sürdü. Duran Kalkan ise müstear isimle sabotaja girişti. Örgütün terör gazetesinde bir yazı kaleme alan Kalkan, Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür denirse bir PKK gider birkaçı gelir tehdidinde bulundu.