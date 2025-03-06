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Öcalan'ın "Fesih" çağrısı yaptığı Kandil'den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir / 06.03.25

Öcalan'ın "Fesih" çağrısı yaptığı Kandil'den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir / 06.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Öcalan'ın "Fesih" çağrısı yaptığı Kandil'den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir / 06.03.25

Takvim 03:53
02

Fenerbahçe'de forvet kararı! Rangers maçı 11'i netleşti / 06.03.25

Takvim 06:11
03

PKK'nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti / 06.03.25

Takvim 04:21
04

CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı / 06.03.25

Takvim 03:34
05

CHP'de "İşportacı Adnan" kavgası! "Mansur Yavaş'ın emaneti" partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel'e kırmızı kart çekti / 06.03.25

Takvim 03:03
06

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? / 06.03.25

Takvim 01:01
07

Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! "Doğu Akdeniz İnşaaat" muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı / 06.03.25

Takvim 07:22
08

10 maddede CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler / 06.03.25

Takvim 05:26
09

YPG "Tüm gruplar silah bıraksın" diyen Öcalan'ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu'ya yalvardı: İsrail'in desteğine açığız / 06.03.25

Takvim 03:39
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