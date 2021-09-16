Oda TV'den kesmeli biçmeli algı oyunu! "Köpeklere elektroşok" kavgasından siyasi operasyona kalkıştılar / 16.09.21

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CHP yönetiminden aldığı paralarla tetikçilik yapan Oda TV, son olarak bir şahsın köpeklere elektroşok cihazıyla saldırması nedeniyle çıkan bir kavgası siyaset malzemesi yapmaya kalkıştı. Oda Tv, saldırıyı okurlarına sanki mağdurlar Gelecek Partisi üyesi oldukları için hedef gösterildi ve linç edildi gibi sundu. Saldırının mağduru, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın köpeklere saldırı nedeniyle çıktığını açıklasa da Oda TV bu gerçeği görmezden geldi.