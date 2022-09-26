Son dakika haberleri... Türkiye, tüm dünyada enflasyon sarmalından kurtulmanın çaresi olarak gösterilen faiz yükseltme kolaycılığına kaçmadan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Ekonomi Modeliyle kendisine özgün bir rota çiziyor. Hem yüksek faiz, hem de enflasyonla mücadelede kendi hamlelerini sahaya süren Türkiye, bu hamlelerin meyvelerini topluyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e yükseltti. OECD, Türkiyenin tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini de aşağı yönlü revize etti.