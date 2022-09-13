İBB meclisinde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 150 gün önce Cumhur İttifakı oyçokluğu ile mecliste alınan öğrencilerin toplu taşımada yüzde 40lık zamdan muaf tutulması kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından engellendiğini aktardı. Öğrenci zamlarının geri çekilmesinin önünde tek imzanın eksik olduğunu belirten Göksu, yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır dedi. Göksu ayrıca İBB yönetimi tarafından İstanbulluların kullandığı su ücretlerine kademeli olarak yüzde 100 ila yüzde 200 arasında zam talep edildiğini ifade etti. İBBnin borcuna da değinen Göksu, 31 Temmuz itibariyle İBBnin toplam borcu 63 milyar 551 milyon TL dedi.