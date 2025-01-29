Öğretmen atamalarında yıllardır uygulanan yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat sistemi tarih oluyor. Artık atamalarda yeni sistemin adı Milli Eğitim Akademisi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 Eylül 2025te uygulanmaya başlanacak Milli Eğitim Akademisi ve Akademi Giriş Sınavı hakkındaki tüm merak edilenleri takvim.com.trye anlattı. Peki Akademi Giriş Sınavı ne zaman? Eğitim kaç ay? Akademi Giriş Sınavı KPSSye göre daha mı zor? Öğretmen atamaları nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...