İstanbulda ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tokun ABDden Türkiyeye iadesine karar verilmişti. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Acinin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekerken baba Özer Acinin şikayetinin devam ettiği bildirildi. Şikayetine geri çeken Şükriye Aciye çok sert sözlerle tepki gösteren baba Aci, Benim oğlumun kanından kim beslenirse zehir zıkkım olsun. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma, davamın arkasındayım. dedi. Aci, oğlunun eşinin durumunun iyi olduğunu havuzlu bir villayı bırakarak babasının evine gittiğini sözlerine ekledi.