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7/24 Dinle Takvim Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor! Provokasyona devam: AFAD'a gerek yok / 16.02.23
Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor! Provokasyona devam: AFAD'a gerek yok / 16.02.23

Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor! Provokasyona devam: AFAD'a gerek yok / 16.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor! Provokasyona devam: AFAD'a gerek yok / 16.02.23

Takvim 03:15
02

AFAD duyurdu: Asrın felaketinde yer kabuğu 7,3 metre kaydı / 16.02.23

Takvim 02:07
03

Besleme Özgür Demirtaş! İş arkadaşları depremde toprağa girdi Florida'da partileyen patronu Suzan Sabancı Dinçer'e ses çıkaramadı / 16.02.23

Takvim 01:54
04

Deprem bölgesine yapılacak TOKİ konutları nasıl olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı! / 16.02.23

Takvim 02:13
05

Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı! İşte sözleşme detayları / 16.02.23

Takvim 01:23
06

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına video mesaj: Seninleyiz Türkiye / 16.02.23

Takvim 01:38
07

CHP'nin deprem bölgesindeki pozu tepki çekti! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mahmut Tanal... Hepsi gülüyor! / 16.02.23

Takvim 02:27
08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıkladı: Yardımlar hesaplara yatamaya başladı! Elazığ için flaş karar... / 16.02.23

Takvim 03:00
09

Avrupa Parlamentosu'nda rezil görüntüler! PKK'lı teröristler terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını astı / 16.02.23

Takvim 02:06
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