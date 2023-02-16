BaBaLa TVnin Twittter adresinden paylaşılan Yarseli Barajı patladı ifadesiyle büyük paniğe ve arama-kurtarma faaliyetlerinin aksamasına neden olan Oğuzhan Uğur, hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Uğur, provokatif eylemlerinden vazgeçmiyor. Uğurun, BaBaLa TV ofisinden yaptığı video paylaşımında arkada, AFADa gerek yok sözleri duyuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAPçılar ve BABALAcılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır ifadelerini kullanmıştı.