×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma seansı! Salona CHP'lileri doldurdu, gerçek ifşa olunca küfür yağdırdılar / 21.05.23

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma seansı! Salona CHP'lileri doldurdu, gerçek ifşa olunca küfür yağdırdılar / 21.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma seansı! Salona CHP'lileri doldurdu, gerçek ifşa olunca küfür yağdırdılar / 21.05.23

Takvim 05:26
02

Çalışan EYT'linin ücretine koruma! Maaştan kesinti olur mu? İş yerinde görev değişikliği yapılabilir mi?

Takvim 02:39
03

Fenerbahçe Kolombiyalı golcüyü listesine aldı! / 22.05.23

Takvim 01:13
04

Ada’dan Nelsson’a kanca! Danimarkalı yıldız İngilizlerin gözdesi oldu / 22.05.23

Takvim 01:22
05

Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş / 21.05.23

Takvim 05:43
06

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız" / 21.05.23

Takvim 03:01
07

Milyonların geliri artıyor! Emekli, işçi, memur, ev hanımı, işsizler, yaşlılar, gençler...

Takvim 02:57
08

Galatasaray Sivasspor'u Icardi'nin dublesiyle geçti! / 21.05.23

Takvim 01:51
09

Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı" / 21.05.23

Takvim 01:08
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı