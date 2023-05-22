14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendini parlatmak için her tuşa basmaya devam ediyor. Seçim öncesi teröristlere özgürlük ve özerklik vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yenilgiden sonra milliyetçi pozlarına bürünmüştü. Tüm bu yaşananların ardından kendini parlatmak için ise son durağı Babala TV oldu. Format gereği salonda bulunan kişilerin karşıt görüşlü olması gerekirken Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu için salonu CHPlilerle doldurdu. Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğurun AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi.