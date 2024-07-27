Yeni sezona Avusturyada hazırlanmaya devam eden Galatasarayda Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, Elias Jelert ve Guela Doue ile ilgili süreci değerlendirirken iki isim arasındaki belirleyici rolün kulüplerin verdiği cevap olduğunu söyledi. Icardinin form durumu hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, Arjantinli yıldızın katkı vereceğine inandığını ifade etti. Diğer yandan meslektaşları Giovanni van Bronckhorst ve geçtiğimiz günlerde hakkında açıklama yaptığı Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. İşte Okan Burukun sözleri...