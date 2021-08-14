Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan açıkladı: PCR testleri, servisler ve aşılar... / 14.08.21

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Yeni tip koronavirüs pandemisinde yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar için çalışmalar tüm hızırla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve ortaöğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün olacağı mesajı verdi. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak?" şeklinde sıralandı. Başkan Erdoğan net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başlarken yurtların karantina için kullanılmaması ve yüzyüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.