28 Mayıs sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partinin yerel seçimlere ayrı girebileceğine yönelik çarpıcı bir mesaj verdi. Yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerekiyor diyen Özlale, CHP’de geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyorum. İsim de vereyim hem Kuşoğlu’ndan hem de Eren Erdem’den gelen açıklamalar bize seçimi kaybettiren hataların yeniden yapılabileceği yönünde. Bu bizi tedirgin ediyor dedi. Bilindiği üzere Kuşoğlu ve Erdem, Kılıçdaroğlunun adaylığını savunuyor.