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Öküz öldü ortaklık bitti! İYİ Parti'den "Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti: "Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz" mesajı / 17.06.23

Öküz öldü ortaklık bitti! İYİ Parti'den "Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti: "Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz" mesajı / 17.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Öküz öldü ortaklık bitti! İYİ Parti'den "Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti: "Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz" mesajı / 17.06.23

Takvim 02:20
02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kira yardımları o tarihte hesapta... / 17.06.23

Takvim 01:50
03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı r 26 dakika ekranda kaldı cukkayı kaptı! CHP’liler isyan etti: Ne ödendi? / 18.06.23

Takvim 00:51
04

FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre oldu! Kod adı: "Garson" / 18.06.23

Takvim 02:16
05

20 milyona yeni maaş: Zam oranı hesaplanıyor! Gözler refah payında...

Takvim 02:02
06

ABD'li oyun şirketinden skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda çocukara LGBT terörü pompalandı / 17.06.23

Takvim 01:09
07

LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı / 17.06.23

Takvim 01:05
08

Başkan Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Berlusconi için makale kaleme aldı: İlk temas 3 Kasım 2002... / 17.06.23

Takvim 01:57
09

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 29 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli yağış kapıda / 17.06.23

Takvim 01:27
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