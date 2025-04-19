CHP kurultayına iptal davası 26 Mayısa ertelendi. Şaibe var deyip davacı olan Lütfü Savaş cephesi duruşma sonrası ilk demecini Takvim.com.trye verdi. Savaşın vekili Ortada Tam Kanunsuzluk Hali var. Özgür Özelin genel başkanlığı meşru değil dedi. Şaibenin İstanbul Kongresi ile başlayıp silsile halinde ilerlediğini belirten Lütfü Savaşın avukatı Kongrede şaibeye karışan isimler kurultayda oy kullandı. Olağanüstü kurultayla da PMye girdi. Olağanüstü kurultaya iptal davası açacağız ifadelerini kullandı.