Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Madalyamı Cumhurbaşkanımıza hediye ediyorum / 07.08.21

Takvim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Sürmeneli, 69 kiloda altın madalyayı kazanırken Çinli rakibine indirdiği aparkat ve kroşeler akıllara kazındı. Tarihi zafer sonrası açıklamalarda bulunan olimpiyat şampiyonu boksörümüz, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum." dedi.