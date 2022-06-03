Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na salvolar! "Kes, kopyala ve yapıştır" / 02.06.22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Yabancı birtakım odakların ortaya attığı Türkiyeye dönük, kısıtlayıcı ve belirli bir alana sıkıştırmayı amaçlayan, Türkiyenin meşru aktiviteleri üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan birtakım propagandaları burada bir siyasi parti iddiası olarak gündeme getiriyorlar. Bu tabii ki CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey. dedi. Miçotakisle ilgili de Çelik, Kendisinin iç politikasındaki kışkırtıcılığını, iç politikadaki birtakım eleştirileri göğüslemekten başka hiçbir anlamı yok, hiçbir şey ifade etmez. Daha da tehlikeli bir şey yapıyor, diyor ki Ben bunu NATOda gündeme getireceğim ve NATOdaki müttefiklerimizin Türkiyeye karşı tavır almasını sağlayacağım. NATO böylesine bir mantıksızlığın, böylesine bir tutarsızlığın tuzağına düşecek bir örgüt değil. Çünkü güvenlik meselesi şımarıklık kabul etmez şeklinde konuştu.