Önce 100 binlik otel sonra milyon dolarlık özel jet! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru olan gizli el kim? / 17.02.22

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun 100 bin liralık otel faturası tartışmaları henüz gündemden düşmeden özel jet seyahati yeni tartışmalara kapı araladı. Elektrik faturasını bile fazla bulup ödemeyeceğini söyleyerek prim yapmaya çalışan, fakir edebiyatıyla halkın duygularını sömürmeye çalışan CHP lideri geceliği 100 bin liralık otelde nasıl konaklıyor? Milyon dolarlık özel jetlerle nasıl seyahat ediyor? Halkçı bir siyaset çizgisi izlediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, partinin yani halkın parasını mı eziyor? Yoksa Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasi planları olup ona yatırım yapan gizli bir iş insanı mı var? Tüm bu sorular yanıt bekliyor!