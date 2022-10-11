CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ABDye gerçekleştirdiği zamanlaması manidar icazet ziyaretinin etkileri sürüyor. ABD yolculuğunu ilk durak olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, yeni icazet rotalarının İngiltere ve Almanya olduğunu duyurdu. CHP liderinin söz konusu ziyaretlerin ardından Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi, arka planda dönen karanlık ve kirli işleri de akıllara getirdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının planlandığı derin yuvası Johns Hopkins Üniversitesinde yaklaşan seçimlere ilişkin bir konuşma yapacak. Söz konusu üniversite 2008 yılında Deniz Baykalın tasfiyesinden, Kılıçdaroğlunun CHPnin başına getirilişine kadar çarpıcı detaylar içeren bir rapor yayımlamıştı. Takvim.com.tr, icazet seferinin tüm şifrelerini sizler için derledi.