Ali Babacanın savunma sanayiinin göz bebeği İHA ve SİHAların üreticisi BAYKARı hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP yandaşı fondaşlar da Babacanla eşgüdümlü olarak harekete geçti. Fondaş Can Ataklı, İHA, SİHA ve KIZILELMAyı Abartmayın kardeşim, yapılanlar maketten öte bir şey değil sözleriyle karaladı. Bir başka fondaş Enver Aysever de TOGGu diline doladı. Aysever, Erdoğanın aleni yaptığı espri Toggu durduramazsınız... Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan dedi. Öte yandan Enver Aysever, Kılıçdaroğlunun paylaşımı üzerinden Neden her şeyi Allaha bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allahın mı izni olur, ne olur onu bilemem şeklinde alaycı üslubu tepki çekti.