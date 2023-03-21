Geride bıraktığımız aylarda mesnetsiz iddialar üzerinden BAYKARı hedef alan 6lı koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan şimdi de Togg yerli değil algısı yaymak için kolları sıvadı. Toggun ön siparişleri kabul ettiği böylesi bir süreçte yapılan zaman ayarlı provokasyon büyük tepkiyle karşılanırken Babacanın süreci akamete uğratmak isteyen art niyeti gözler önüne serildi. Öte yandan akıllara Başkan Erdoğanın Ali Babacanı özetleyen Sen git çocuk bezi satmaya devam et, üzgünüm 15 sene yanımda yer aldı ama benden bir şey alamadı sözleri geldi.