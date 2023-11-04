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Önce hastane şimdi de okul! Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağır yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var / 04.11.23

Önce hastane şimdi de okul! Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağır yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var / 04.11.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Önce hastane şimdi de okul! Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağır yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var / 04.11.23

Takvim 02:30
02

A Haber canlı yayınında roket düştü! Gazetecilerin yayın yaptığı sırada roketli saldırı gerçekleştirdi / 04.11.23

Takvim 07:37
03

Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi: İkinci cephe açılıyor mu? Ne oldu Bibi! Daha savaşa başlamadık / 04.11.23

Takvim 05:05
04

CHP’de kurultay günleri! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? İşte son kulis bilgileri / 04.11.23

Takvim 01:11
05

META'dan 'sosyal' soykırım | Filistin'e destek olan binlerce hesaba erişim engeli uyguladılar! Büyük tepki yağdı / 04.11.23

Takvim 01:24
06

BOMBA KULİS | Değişimcilere imza imza şok! CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek / 04.11.23

Takvim 00:45
07

CHP'de dananın kuyruğu kopuyor! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? O isim adaylıktan çekildi / 04.11.23

Takvim 00:41
08

İşgal tankları böyle imha edildi! İzzeddin El-Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı / 03.11.23

Takvim 02:20
09

CHP'de kurultaya saatler kala saflar netleşiyor! Aylin Nazlıaka ve Gençosman Killik'ten Kılıçdaroğlu'na imzalı destek... İl başkanları açıklama yaptı / 03.11.23

Takvim 03:25
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