Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazzede binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Yaralıları taşıyan ambulans konvoyu da bombalandı. İlk belirlemelere göre ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Öte yandan saldırı sonrası açıklamada bulunan Düny Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük dedi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi’de bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Bombalama sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.