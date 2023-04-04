2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları da hız kazandı. 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce icazet için ABDye gitti, sonra ABD ile Ankarada kirli bir pazarlık masasına oturdu. Görüşmeye müteakip CHPden Türkiye - Rusya ilişkilerini hedef alan bir adım geldi, Nükleer enerji santrali projeleri iptal edilecek dendi. CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğluna Verdiğin sözleri tut, ABD ile ilişkileri düzelt baskısında bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu, Amerikayı memnun etmek için hangi sözleri verdi? Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlunun Türkiyenin çıkarlarını ayaklar altına alan adımlarını sizler için deşifre etti.