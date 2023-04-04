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Önce icazete gitti sonra masaya oturdu! CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: Kılıçdaroğlu'ndan tehlikeli vaatler / 04.04.23

Önce icazete gitti sonra masaya oturdu! CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: Kılıçdaroğlu'ndan tehlikeli vaatler / 04.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Önce icazete gitti sonra masaya oturdu! CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: Kılıçdaroğlu'ndan tehlikeli vaatler / 04.04.23

Takvim 03:32
02

Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe'de Jesus dönemi bitiyor! Ali Koç ve Jesus arasındaki büyük gerilimi TAKVİM açıklıyor / 04.04.23

Takvim 01:35
03

7'li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı: İyi Parti'nin oyu yüzde 7'ye düştü / 04.04.23

Takvim 02:56
04

İYİ Parti'nin vekil belirleme yoklamasında kavga! Sandalyeler havada uçuştu / 03.04.23

Takvim 02:20
05

Seccade skandalını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon! Mehmetçik'e 'itaatsizlik' çağrısı: "Mültecileri vurun" iması / 03.04.23

Takvim 01:02
06

ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri seçim öncesi devreye girdi! Önce Twitter ve National Geographic şimdi Voice of America... / 03.04.23

Takvim 03:19
07

İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık / 03.04.23

Takvim 03:16
08

HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi / 03.04.23

Takvim 02:46
09

Beşiktaş farkı açtı Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: Ali Koç'u hedef alan "Yönetim istifa" sloganları / 02.04.23

Takvim 00:35
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